İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 62 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 62 artarak 58 bin 945'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 390 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 568'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 945'e, vaka sayısının da 1 milyon 518 bin 263'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 709'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 298 bin 23'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 48 bin 871 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 9 şehrin "kırmızı", 39 şehrin "turuncu", 228 şehrin "sarı" ve 172 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun