İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 542 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 542 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 542 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 542 kişi yaşamını yitirdi, 39 bin 619 vakaya rastlandı.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 542 kişi yaşamını yitirdi, 39 bin 619 vakaya rastlandı.

Ülkede Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları ve can kaybı artmaya devam ediyor.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 542 kişinin hayatını kaybettiği, 39 bin 619 vaka tespit edildiği belirtildi.

İran'da böylece salgının başından bu yana en yüksek can kaybı ve vaka sayısı kayıtlara geçti.

Bakanlık açıklamasında virüs kaynaklı can kaybının 94 bin 15'e, vaka sayısının 4 milyon 158 bin 729'a yükseldiği bilgisi verildi.

Son 24 saatte virüs tespit edilenlerden 4 bin 102 kişinin de hastaneye nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19'a yakalanan hastalardan 6 bin 462'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 539 bin 35'e ulaştığı aktarıldı.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugün itibarıyla toplam 26 milyon 494 bin 40 test yapıldı.

İran'da toplam 15 milyon 661 bin 958 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 12 milyon 589 bin 587 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozunun, 3 milyon 72 bin 371 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 15 milyon 661 bin 958 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 336 şehrin kırmızı, 84 şehrin turuncu, 28 şehrin de sarı kategoride bulunduğu ve kırmızı ile turuncu şehirlere araçların giriş çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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