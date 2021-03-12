İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 53 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 53 kişi hayatını kaybetti

12.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:04
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 53 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 53 artarak 61 bin 69'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 53 artarak 61 bin 69'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 88 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 593'ünün hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 69'a, vaka sayısının da 1 milyon 731 bin 558'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 829'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 477 bin 588'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 588 bin 441 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 11 şehrin kırmızı, 32 şehrin turuncu, 251 şehrin sarı ve 154 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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