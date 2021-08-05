İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 434 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 434 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 434 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 434 artarak 92 bin 628'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 434 artarak 92 bin 628'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 38 bin 674 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 4 bin 519'unun hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 57 bin 758'e çıktığı ülkede, 434 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 92 bin 628 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 6 bin 170'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 467 bin 765'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 26 milyon 236 bin 676 oldu.

İran'da toplam 14 milyon 438 bin 861 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 11 milyon 504 bin 995 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 933 bin 866 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 14 milyon 438 bin 861 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 285 şehrin "kırmızı", 110 şehrin "turuncu", 53 şehrin de "sarı" kategoride bulunduğu ve "kırmızı" ile "turuncu" kategorideki şehirlere araç giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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