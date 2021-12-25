İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 42 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 42 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 42 kişi hayatını kaybetti
AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42 artarak 131 bin 348'e yükseldi.

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İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42 artarak 131 bin 348'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1121 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 265'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 182 bin 905'e çıktığı ülkede, 42 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 348 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 781 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 116 milyon 39 bin 355 doz aşı uygulandı.

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AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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