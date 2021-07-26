İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 322 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 322 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 322 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 322 artarak 89 bin 122'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 322 artarak 89 bin 122'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 31 bin 814 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 566'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 723 bin 246'ya çıktığı ülkede, 322 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 89 bin 122 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 982'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 274 bin 346'ya ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 25 milyon 601 bin 224 oldu.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 8 milyon 141 bin 852 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 426 bin 697 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 10 milyon 668 bin 549 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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