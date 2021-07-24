İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 259 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 259 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 259 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 259 artarak 88 bin 532'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 259 artarak 88 bin 532'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 18 bin 632 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 509'unun hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 784 kişinin tedavi gördüğü ifade edildi.

Vaka sayısının 3 milyon 664 bin 286'ya çıktığı ülkede, 259 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 88 bin 532'ye yükseldiği aktarıldı.

Ülkede yapılan toplam test sayısının ise 25 milyon 469 bin 400'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 7 milyon 654 bin 612 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 372 bin 16 kişiye de ikinci dozun yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Böylece ülkede bugüne dek 10 milyon 26 bin 628 doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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