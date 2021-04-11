İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 258 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 258 artarak 64 bin 490'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 258 artarak 64 bin 490'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 21 bin 63 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 780'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 70 bin 141'e çıktığını aktaran Lari, 258 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 64 bin 490 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 392'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 710 bin 974'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 673 bin 466 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 257 şehrin "kırmızı", 129 şehrin "turuncu", 51 şehrin "sarı" ve 11 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun