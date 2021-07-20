İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 250 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 250 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 250 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 250 artarak 87 bin 624'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 250 artarak 87 bin 624'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte 27 bin 444 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 3 bin 36'sı hastanelere yatırıldı.

Vaka sayısının 3 milyon 576 bin 148'e çıktığı ülkede, 250 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 87 bin 624'e çıktı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 25 milyon 190 bin 475'e ulaştı.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 6 milyon 927 bin 615 kişiye aşının ilk dozu, 2 milyon 314 bin 998 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 9 milyon 242 bin 613 doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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