İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 229 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 229 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 229 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 229 artarak 77 bin 994'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 229 artarak 77 bin 994'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşılamada gelinen son noktaya ilişkin bilgi paylaşıldı.

Salgında son 24 saatte 12 bin 428 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1776'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 804 bin 632'ye çıktığı ülkede, 229 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 77 bin 994 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 81'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 290 bin 613'e ulaştığı bildirildi.

Ülke genelinde yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 551 bin 61 oldu.

Toplam 2 milyon 806 bin 188 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 2 milyon 366 bin 895 kişiye aşının ilk dozunun, 439 bin 293 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 806 bin 188 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 3 şehrin "kırmızı", 262'sinin "turuncu", 183'ünün "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu yinelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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