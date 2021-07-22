İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 226 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 226 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 226 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 226 artarak 88 bin 63'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 226 artarak 88 bin 63'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 20 bin 313 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 287'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 623 bin 840'a çıktığı ülkede, 226 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 88 bin 63'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede yapılan toplam test sayısının ise 25 milyon 332 bin 80'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 7 milyon 339 bin 804 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 334 bin 317 kişiye de ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 9 milyon 674 bin 121 doz aşı uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Derya Yanık Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Ahmet Kural Kaan Yıldırım Erkan Petekkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Rıza Çalımbay Volkan Demirel Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 226 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 13:57:24. #1.14#

title