İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 216 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 216 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 216 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 216 artarak 78 bin 597'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 216 artarak 78 bin 597'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşılamada gelinen son noktaya ilişkin bilgi paylaşıldı.

Salgında son 24 saatte 8 bin 631 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1170'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 832 bin 518'e çıktığı ülkede, 216 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 78 bin 597 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 855'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 333 bin 789'a ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 932 bin 896 oldu.

İran'da toplam 2 milyon 991 bin 859 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 2 milyon 536 bin 627 kişiye aşının ilk dozunun, 455 bin 232 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 991 bin 859 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülkedeki şehirlerden risk durumuna göre 8'inin "kırmızı", 233'ünün "turuncu", 207'sinin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu yinelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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