İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 213 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 213 kişi hayatını kaybetti

16.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:59
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 213 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 artarak 52 bin 883'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 artarak 52 bin 883'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 213 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 7 bin 603 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının 52 bin 883'e, vaka sayısının da 1 milyon 131 bin 77'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 678'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 844 bin 430 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 846 bin 781 test uygulandığını bildiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İran genelinde 12 ilçenin "kırmızı", 288 ilçenin "turuncu" ve 148 ilçenin de "sarı bölge" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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