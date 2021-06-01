İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 171 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 171 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 171 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 171 artarak 80 bin 327'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 171 artarak 80 bin 327'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşılamada gelinen son duruma ilişkin bilgi paylaşıldı.

Salgında son 24 saatte 10 bin 687 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1600'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 923 bin 823'e çıktığı ülkede, 171 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 80 bin 327 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 64'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 477 bin 596'ya ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 20 milyon 59 bin 238 oldu.

İran'da toplam 4 milyon 312 bin 594 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 3 milyon 786 bin 268 kişiye aşının ilk dozunun, 526 bin 326 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 312 bin 594 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülkedeki şehirlerden risk durumuna göre 13'ünün "kırmızı", 214'ünün "turuncu", 221'inin "sarı" olduğu, "mavi" kategoride şehir kalmadığı, "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu yinelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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