İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 165 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 165 artarak 79 bin 384'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 165 artarak 79 bin 384'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşılamada gelinen son noktaya ilişkin bilgi paylaşıldı.

Salgında son 24 saatte 9 bin 994 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1322'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 875 bin 858'e çıktığı ülkede, 165 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 79 bin 384 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 475'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 396 bin 540'a ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 19 milyon 430 bin 249 oldu.

İran'da toplam 3 milyon 499 bin 563 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 3 milyon 5 bin 632 kişiye aşının ilk dozunun, 493 bin 931 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı kaydedildi.

Böylece ülkede şu ana kadar 3 milyon 499 bin 563 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülkedeki şehirlerden risk durumuna göre 8'inin "kırmızı", 233'ünün "turuncu", 207'sinin "sarı" olduğu, "mavi" kategoride şehir kalmadığı, ayrıca "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu yinelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun