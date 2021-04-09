İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 155 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 155 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 155 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 155 artarak 64 bin 39'a yükseldi.

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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 155 artarak 64 bin 39'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 22 bin 478 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 567'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 29 bin 412'ye çıktığını aktaran Lari, 155 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 64 bin 39 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 278'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 693 bin 5'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 492 bin 296 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 257 şehrin "kırmızı", 129 şehrin "turuncu", 51 şehrin "sarı" ve 11 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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