İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 153 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 153 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 153 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 153 artarak 81 bin 672'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 153 artarak 81 bin 672'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşılamada gelinen son noktaya ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Kovid-19 salgınında son 24 saatte 12 bin 398 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1491'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 3 bin 112'ye çıktığı ülkede, 153 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 81 bin 672 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 549'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 612 bin 91'e ulaştığı bildirildi.

İran'da toplam 5 milyon 32 bin 212 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 289 bin 395 kişiye aşının ilk dozunun, 742 bin 817 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 32 bin 212 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 21 milyon 194 bin 370 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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