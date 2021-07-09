İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 146 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 146 artarak 85 bin 543'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 146 artarak 85 bin 543'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 16 bin 596 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1759'unun hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 344 bin 122'ye çıktığı ülkede, 146 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 85 bin 543 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 506'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 995 bin 195'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 24 milyon 358 bin 872 oldu.

Öte yandan yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 4 milyon 529 bin 845 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 128 bin 850 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 6 milyon 658 bin 695 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun