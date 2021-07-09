İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 146 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 146 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 146 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 146 artarak 85 bin 543'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 146 artarak 85 bin 543'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 16 bin 596 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1759'unun hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 344 bin 122'ye çıktığı ülkede, 146 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 85 bin 543 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 506'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 995 bin 195'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 24 milyon 358 bin 872 oldu.

Öte yandan yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 4 milyon 529 bin 845 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 128 bin 850 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 6 milyon 658 bin 695 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Kartal Tibet İbrahim Selim Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Arda Turan Salih Uçan Burak Elmas Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 146 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:34:31. #1.15#

title