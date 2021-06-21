İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 136 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 136 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 136 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 136 artarak 83 bin 101'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 136 artarak 83 bin 101'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgıda vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 10 bin 485 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1259'unun hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 105 bin 620'ye çıktığı ülkede, 136 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 83 bin 101 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 257'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 760 bin 229'a ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 22 milyon 573 bin 637 oldu.

Öte yandan yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 399 bin 403 kişiye aşının ilk dozunun, 936 bin 350 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 335 bin 753 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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