İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 120 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 120 artarak 81 bin 183'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 120 artarak 81 bin 183'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşlamada gelinen son noktaya ilişkin bilgi paylaşıldı.

Salgında son 24 saatte 4 bin 907 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 940'ının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 971 bin 270'e çıktığı ülkede, 120 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 81 bin 183 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 687'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 565 bin 972'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 20 milyon 812 bin 819 oldu.

İran'da toplam 4 milyon 888 bin 769 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 230 bin 484 kişiye aşının ilk dozunun, 658 bin 285 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 888 bin 769 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülkedeki şehirlerden risk durumuna göre 16'sının "kırmızı", 201'inin "turuncu", 231'inin "sarı" olduğu, "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu yinelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun