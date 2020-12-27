İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 119 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 119 kişi hayatını kaybetti

27.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:05
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 119 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 119 artarak 54 bin 693'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 119 artarak 54 bin 693'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 119 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 502 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 54 bin 693'e, vaka sayısının da 1 milyon 200 bin 465'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 212'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 951 bin 860 olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 7 milyon 407 bin 400 test uygulandığına işaret eden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İran genelinde 108 ilçenin "turuncu", 340 ilçenin de "sarı bölge" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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