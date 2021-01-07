İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 103 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103 artarak 55 bin 993'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülke genelinde 6 bin 360 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 752'sinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Kovid-19 salgınında son 24 saatte 103 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıklayan Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 55 bin 993'e, vaka sayısının da 1 milyon 268 bin 263'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 745'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 50 bin 553'e ulaştığını ifade etti. Böylece önceki gün 6 ay sonra yeniden 100'ün altına düşen günlük can kaybı sayısı tekrar 100'ün üzerine çıktı.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 7 milyon 993 bin 502 olduğunu kaydetti.

İran genelinde hastaneye yatış oranlarının düşüşe geçtiğine dikkati çeken Lari, ülkenin kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Sari, Amul, Ramser ve Sevadkuh ilçelerinin halen "kırmızı" olarak adlandırılan yüksek riskli bölgelerden olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun