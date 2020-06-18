İran'da son 24 saatte koronavirüsten 87 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 87 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 87 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 272'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 87 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 9 bin 272'ye çıktı. Ülkede 2 bin 596 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 197 bin 647'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA