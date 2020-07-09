İran'da son 24 saatte koronavirüsten 221 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 221 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 221 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 12 bin 305'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 221 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 12 bin 305'e çıktı. Ülkede 2 bin 79 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 250 bin 458'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA