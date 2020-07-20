İran'da son 24 saatte koronavirüsten 217 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 217 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 217 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 14 bin 405'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 217 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 14 bin 405'e çıktı. Ülkede 2 bin 414 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 276 bin 202'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA