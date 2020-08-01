İran'da son 24 saatte koronavirüsten 216 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 216 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 216 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 16 bin 982'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 216 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 16 bin 982'ye çıktı. Ülkede 2 bin 548 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 306 bin 752'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA