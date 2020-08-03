İran'da son 24 saatte koronavirüsten 215 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 215 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 215 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 17 bin 405'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 215 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 17 bin 405'e çıktı. Ülkede 2 bin 598 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 312 bin 35'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA