İran'da son 24 saatte koronavirüsten 212 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 212 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 212 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 17 bin 617'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 212 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 17 bin 617'ye çıktı. Ülkede 2 bin 751 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 314 bin 786'ya ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA