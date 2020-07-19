İran'da son 24 saatte koronavirüsten 209 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 209 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 209 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 14 bin 188'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 209 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 14 bin 188'e çıktı. Ülkede 2 bin 182 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 273 bin 788'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA