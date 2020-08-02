İran'da son 24 saatte koronavirüsten 208 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 208 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 208 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 17 bin 190'a yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 208 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 17 bin 190'a çıktı. Ülkede 2 bin 685 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 309 bin 437'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA