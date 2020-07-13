İran'da son 24 saatte koronavirüsten 203 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 203 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 203 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 13 bin 32'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 203 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 13 bin 32'ye çıktı. Ülkede 2 bin 349 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 259 bin 652'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA