İran'da son 24 saatte koronavirüsten 200 ölüm
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 200 kişi daha hayatını kaybetti.
07.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:11
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 200 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 11 bin 931'e yükseldi.
- İran
İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 200 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 11 bin 931'e çıktı. Ülkede 2 bin 637 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 245 bin 688'e ulaştığı açıklandı.
- İran
Kaynak: DHA