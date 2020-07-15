İran'da son 24 saatte koronavirüsten 199 ölüm
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İran'da son 24 saatte koronavirüsten 199 ölüm

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 199 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da son 24 saatte koronavirüsten 199 ölüm
15.07.2020 13:16 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:32

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 199 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 13 bin 410'a yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 199 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 13 bin 410'a çıktı. Ülkede 2 bin 388 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 264 bin 561'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: DHA

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