İran'da son 24 saatte koronavirüsten 198 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 198 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 198 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 13 bin 608'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 198 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 13 bin 608'e çıktı. Ülkede 2 bin 500 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 267 bin 61'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA