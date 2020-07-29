İran'da son 24 saatte koronavirüsten 196 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 196 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 196 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 16 bin 343'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 196 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 16 bin 343'e çıktı. Ülkede 2 bin 636 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 298 bin 909'a ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA