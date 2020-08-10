İran'da son 24 saatte koronavirüsten 189 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 189 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 189 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 18 bin 616'ya yükseldi.

Ülkede 189 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 18 bin 616'ya çıktı. Ülkede 2 bin 132 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 328 bin 844'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA