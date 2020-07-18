İran'da son 24 saatte koronavirüsten 188 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 188 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 188 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 13 bin 979'a yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 188 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 13 bin 979'a çıktı. Ülkede 2 bin 166 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 271 bin 606'a ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA