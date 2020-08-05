İran'da son 24 saatte koronavirüsten 185 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 185 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 185 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 17 bin 802'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 185 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 17 bin 802'ye çıktı. Ülkede 2 bin 697 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 317 bin 483'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA