İran'da son 24 saatte koronavirüsten 179 ölüm
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran'da son 24 saatte koronavirüsten 179 ölüm

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 179 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da son 24 saatte koronavirüsten 179 ölüm
14.07.2020 13:32 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:56

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 179 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 13 bin 211'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 179 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 13 bin 211'e çıktı. Ülkede 2 bin 521 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 262 bin 173'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu? Güncel
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız Spor
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor 3. Sayfa
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı 3. Sayfa
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
CHP'nin Ayasofya için Osmanlı-Cumhuriyet kıyasına AK Parti'den tepki
CHP'nin Ayasofya için Osmanlı-Cumhuriyet kıyasına AK Parti'den tepki
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Bülent Turan Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Ebru Gündeş Çağla Şıkel Acun Ilıcalı
Spor Falcao Okan Buruk Burak Yılmaz Serdar Gürler Hikmet Karaman
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Antalya
Şu an buradasınız: İran'da son 24 saatte koronavirüsten 179 ölüm - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 14:08:14. #1.15#
title