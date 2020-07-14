İran'da son 24 saatte koronavirüsten 179 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 179 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 179 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 13 bin 211'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 179 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 13 bin 211'e çıktı. Ülkede 2 bin 521 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 262 bin 173'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA