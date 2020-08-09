İran'da son 24 saatte koronavirüsten 163 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 163 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 163 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 18 bin 427'ye yükseldi.

Ülkede 163 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 18 bin 427'ye çıktı. Ülkede 2 bin 20 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 326 bin 712'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA