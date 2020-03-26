İran'da son 24 saatte koronavirüsten 157 kişi öldü İran'da, son 24 saatte 157 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi.

İran'da, son 24 saatte 157 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 389 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 29 bin 406'ya çıktığını duyurdu.

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısının ise 10 bin 457 kişi olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA