İran'da son 24 saatte koronavirüsten 157 kişi öldü
İran'da, son 24 saatte 157 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi.
26.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:41
İran'da, son 24 saatte 157 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 389 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 29 bin 406'ya çıktığını duyurdu.
İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısının ise 10 bin 457 kişi olduğu ifade edildi.
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Kaynak: DHA