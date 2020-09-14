İran'da son 24 saatte koronavirüsten 156 ölüm
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İran'da son 24 saatte koronavirüsten 156 ölüm

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 156 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da son 24 saatte koronavirüsten 156 ölüm
14.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:38

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 156 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 313'e yükseldi.

Ülkede 156 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 23 bin 313'e çıktı. Ülkede 2 bin 619 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 404 bin 648'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA

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