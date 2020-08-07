İran'da son 24 saatte koronavirüsten 156 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 156 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 156 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 18 bin 132'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 156 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 18 bin 132'ye çıktı. Ülkede 2 bin 450 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 322 bin 567'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA