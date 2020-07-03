İran'da son 24 saatte koronavirüsten 154 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 154 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 154 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 11 bin 260'a yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 154 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 11 bin 260'a çıktı. Ülkede 2 bin 566 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 235 bin 429'a ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA