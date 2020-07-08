İran'da son 24 saatte koronavirüsten 153 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 153 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 153 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 12 bin 84'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 153 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 12 bin 84'e çıktı. Ülkede 2 bin 691 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 248 bin 379'a ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA