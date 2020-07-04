İran'da son 24 saatte koronavirüsten 148 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 148 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 148 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 11 bin 408'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 148 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 11 bin 408'e çıktı. Ülkede 2 bin 449 nkişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 237 bin 878'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA