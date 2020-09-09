İran'da son 24 saatte koronavirüsten 127 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 127 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 127 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 22 bin 669'a yükseldi.

Ülkede 127 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 22 bin 669'a çıktı. Ülkede 2 bin 313 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 393 bin 425'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA