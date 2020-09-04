İran'da son 24 saatte koronavirüsten 118 ölüm
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İran'da son 24 saatte koronavirüsten 118 ölüm

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 118 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da son 24 saatte koronavirüsten 118 ölüm
04.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:47

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 118 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 22 bin 44'e yükseldi.

Ülkede 118 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 22 bin 44'e çıktı. Ülkede 2 bin 26 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 382 bin 772'ye ulaştığı açıklandı.


Kaynak: DHA

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