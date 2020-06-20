İran'da son 24 saatte koronavirüsten 115 ölüm
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İran'da son 24 saatte koronavirüsten 115 ölüm

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 115 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da son 24 saatte koronavirüsten 115 ölüm
20.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:25

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 115 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 507'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 115 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 9 bin 507'ye çıktı. Ülkede 2 bin 322 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 202 bin 584'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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