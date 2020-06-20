İran'da son 24 saatte koronavirüsten 115 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 115 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 115 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 507'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 115 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 9 bin 507'ye çıktı. Ülkede 2 bin 322 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 202 bin 584'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA