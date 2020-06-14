İran'da son 24 saatte koronavirüsten 107 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 107 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 107 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 837'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 107 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 8 bin 837'ye çıktı. Ülkede 2 bin 472 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 187 bin 427'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA